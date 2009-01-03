Воробьева (Педдер) Койдула — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Педдер) Койдула

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Место рождения

Лифляндка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.01.1939

Дата смерти

03.01.2009

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1939

Отец: Педдер Густав

Мать: Тамъярв Зинаида

Лифляндка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.06.1970

Муж: Воробьев Владимир

Рождение ребёнка
28.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Владимир

Развод
02.02.1976

Муж: Воробьев Владимир

Работа или профессия
Неизвестно
accountant
Смерть
03.01.2009
Похороны
Неизвестно
Novo-Yuzhnoe cemetery 2/1
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