Воробьева (Педдер) Койдула
Место рождения
Дата рождения15.01.1939
Дата смерти03.01.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1939
Отец: Педдер Густав
Мать: Тамъярв Зинаида
Бракосочетание
20.06.1970
Муж: Воробьев Владимир
Рождение ребёнка
28.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Владимир
Развод
02.02.1976
Муж: Воробьев Владимир
Работа или профессия
Неизвестно
accountant
Смерть
03.01.2009
Похороны
Неизвестно
Novo-Yuzhnoe cemetery 2/1