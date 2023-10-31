Торопченова Серафима Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1889
Рождение ребёнка
1905
Сын: Торопченов Николай Степанович
Отец ребёнка: Торопченов Степан Романов
Рождение ребёнка
1907
Сын: Торопченов Георгий Степанович
Отец ребёнка: Торопченов Степан Романов
Рождение ребёнка
22.08.1909
Дочь: Кокорина Раиса Степановна
Отец ребёнка: Торопченов Степан Романов
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Солодухина Павлина Степановна
Отец ребёнка: Торопченов Степан Романов
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Торопченова Августа Степановна
Отец ребёнка: Торопченов Степан Романов
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно