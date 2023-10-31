Торопченова Серафима Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопченова Серафима Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1889

Муж: Торопченов Степан Романов

Рождение ребёнка
1905

Сын: Торопченов Николай Степанович

Отец ребёнка: Торопченов Степан Романов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Торопченов Георгий Степанович

Отец ребёнка: Торопченов Степан Романов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
22.08.1909

Дочь: Кокорина Раиса Степановна

Отец ребёнка: Торопченов Степан Романов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Солодухина Павлина Степановна

Отец ребёнка: Торопченов Степан Романов

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Торопченова Августа Степановна

Отец ребёнка: Торопченов Степан Романов

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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