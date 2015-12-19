(Омельченко) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Омельченко) Татьяна

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Место рождения

Калиновка, Карасукский район, Новосибирская область, Россия

Дата рождения

06.08.1961

Дата смерти

19.12.2015

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1961

Отец: Николенко Петр Тимофеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Калиновка, Карасукский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
06.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.12.2015
Калиновка, Карасукский район, Новосибирская область, Россия
Причина смерти: Онкология
Похороны
Неизвестно
Калиновское кладбище
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