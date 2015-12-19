(Омельченко) Татьяна
Место рожденияКалиновка, Карасукский район, Новосибирская область, Россия
Дата рождения06.08.1961
Дата смерти19.12.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1961
Отец: Николенко Петр Тимофеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Калиновка, Карасукский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
06.05.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.12.2015
Калиновка, Карасукский район, Новосибирская область, Россия
Причина смерти: Онкология
Похороны
Неизвестно
Калиновское кладбище