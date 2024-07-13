Смыков Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти13.12.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
До 1853
От горячки
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Смыкова (Смыкова) Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Смыкова Евфимия Степановна
Бракосочетание
04.04.1866
Со стороны жениха: Захар Григорьевич Смыков, Игнатий Кондратович Смыков, Савва Ипатович Тренин, временно-обязанные крестьяне д. Грушино Со стороны невесты: Пётр Николаевич и Ион Брюхановы, крестьяне д... Показать все
Смерть
13.12.1882