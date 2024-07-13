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Смыков Андрей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

13.12.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Смыков Григорий Иванович

Мать: Смыкова Татьяна Михайловна

Бракосочетание
До 1853

Жена: Смыкова Евфимия Степановна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
От горячки
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Смыкова (Смыкова) Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Смыкова Евфимия Степановна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
04.04.1866

Жена: Смыкова (Брюханова) Наталья Ивановна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Со стороны жениха: Захар Григорьевич Смыков, Игнатий Кондратович Смыков, Савва Ипатович Тренин, временно-обязанные крестьяне д. Грушино Со стороны невесты: Пётр Николаевич и Ион Брюхановы, крестьяне д... Показать все
Смерть
13.12.1882
Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

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