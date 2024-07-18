Матрена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Николаевна

Матрена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Димитриевич

Рождение ребёнка
03.02.1886

Дочь: Евдокия (Альдюк) Павловна

Отец ребёнка: Павел Димитриевич

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.