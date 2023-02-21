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Филиппов Петр Никитович

Место рождения

х.Осиповский , ст. Котовская

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филиппов Никита

Мать: не указана

х.Осиповский , ст. Котовская
Рождение ребёнка
1880

Сын: Филиппов Иаков Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Филиппов Федор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Фомичева -Филиппова Марина Петрова

Мать ребёнка: Филиппова Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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