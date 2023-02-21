Филиппов Петр Никитович
Место рождениях.Осиповский , ст. Котовская
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филиппов Никита
х.Осиповский , ст. Котовская
Рождение ребёнка
1880
Рождение ребёнка
1882
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Фомичева -Филиппова Марина Петрова
Мать ребёнка: Филиппова Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно