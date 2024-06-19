Лакеев Евгений Игоревич 13.08.1986 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лакеев Евгений Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1986

Отец: Лакеев Игорь

Мать: Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лакеева Диана

Мать ребёнка: Лакеева Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
03.12.2011

Сын: Лакеев Максим Евгеньевич

Мать ребёнка: Лакеева Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
13.02.2019

Сын: Лакеев Матвей Евгеньевич

Мать ребёнка: Лакеева Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
13.03.2023

Дочь: Лакеева Милана Евгеньевна

Мать ребёнка: Лакеева Наталья Юрьевна

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