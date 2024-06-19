Лакеев Евгений Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1986
Отец: Лакеев Игорь
Мать: Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лакеева Диана
Мать ребёнка: Лакеева Наталья Юрьевна
Рождение ребёнка
03.12.2011
Мать ребёнка: Лакеева Наталья Юрьевна
Рождение ребёнка
13.02.2019
Мать ребёнка: Лакеева Наталья Юрьевна
Рождение ребёнка
13.03.2023
Дочь: Лакеева Милана Евгеньевна
Мать ребёнка: Лакеева Наталья Юрьевна