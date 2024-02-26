Иван Степанов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Степан Федотов (Ич)
Мать: Варвара
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
13.11.1833 ст.
Жена: Анисья Афанасьева (Вна)
Смерть
1848