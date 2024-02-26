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Иван Степанов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

Около 1794 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Жена

Около 1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Степан Федотов (Ич)

Мать: Варвара

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
13.11.1833 ст.

Жена: Анисья Афанасьева (Вна)

Смерть
1848

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