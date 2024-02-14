(Трофимова) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трофимова) Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулзаббаров Ансар Хусаинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трофимов Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Валентин

Рождение ребёнка
01.02.1948

Дочь: Денисова (Трофимова) Александра Валентиновна

Отец ребёнка: Трофимов Валентин

Смерть
Неизвестно

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