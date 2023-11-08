Мажов Никита Алексеевич
Место рожденияРахинки
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Мажов Алексей
Мать: ?
Рахинки
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Анна Никитична
Мать ребёнка: Мажова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Марфа Никитична
Мать ребёнка: Мажова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мажова Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно