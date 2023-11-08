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Мажов Никита Алексеевич

Место рождения

Рахинки

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Мажов Алексей

Мать: ?

Рахинки
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Анна Никитична

Мать ребёнка: Мажова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Марфа Никитична

Мать ребёнка: Мажова Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мажова Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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