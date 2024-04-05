Ponichtera Józef 21.03.1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ponichtera Józef

Место рождения

Biale Blota Poland

Дата рождения

21.03.1837

Дата смерти

23.05.1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Biale Blota Poland
Бракосочетание
20.05.1861

Жена: не указана

Biale Blota Poland
Współmałżonek: Jóżefa Jaroś, Ponichter (z d. Rosieńska/Rosińska)
Бракосочетание
28.01.1895

Жена: Jaroś, Ponichtera,Rojek (Rosińska) Józefa

Białe Błoto/Poręba akt 6/1895
Смерть
23.05.1908
Biale Blota/Poręba

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