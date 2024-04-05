Ponichtera Józef
Место рожденияBiale Blota Poland
Дата рождения21.03.1837
Дата смерти23.05.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Biale Blota Poland
Бракосочетание
20.05.1861
Жена: не указана
Biale Blota Poland
Współmałżonek: Jóżefa Jaroś, Ponichter (z d. Rosieńska/Rosińska)
Бракосочетание
28.01.1895
Białe Błoto/Poręba akt 6/1895
Смерть
23.05.1908
Biale Blota/Poręba