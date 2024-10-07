Сергей Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Дементий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Спиридоновна
Место жительства
Неизвестно
Скрипино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1771
Сын: Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Елисей Сергеевич
Мать ребёнка: Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
03.04.1786
Дочь: Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокия Спиридоновна
Смерть
1807