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Сергей Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Дементий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Спиридоновна

Место жительства
Неизвестно
Скрипино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Евдокия Спиридоновна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Елисей Сергеевич

Мать ребёнка: Евдокия Спиридоновна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия Спиридоновна

Рождение ребёнка
03.04.1786

Дочь: Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия Спиридоновна

Смерть
1807

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