Мелкозеров Сергей Егорович 1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мелкозеров Сергей Егорович

Место рождения

Мелкозерово, город Алапаевск, Свердловская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Мелкозерово, город Алапаевск, Свердловская область
по данным сайта "Память народа" https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero76622415/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%26... Показать все
Смерть
Неизвестно

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