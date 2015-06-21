Верещагин Валентин
Место рожденияРоссия
Дата рождения27.10.1938
Дата смерти21.06.2015
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1938
Отец: Верещагин Павел
Мать: Верещагина Надежда
Россия
Рождение ребёнка
03.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.11.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.06.2015