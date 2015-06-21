Верещагин Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагин Валентин

Место рождения

Россия

Дата рождения

27.10.1938

Дата смерти

21.06.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1938

Отец: Верещагин Павел

Мать: Верещагина Надежда

Россия
Рождение ребёнка
03.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
21.06.2015
Тула, город Тула, Тульская область
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