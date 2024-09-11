Митюков Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митюков Прокофий Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1837
Дочь: (Митюкова) Аксинья Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1840
Дочь: Митюков Петр Павлович
Мать ребёнка: не указана
Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1842
Дочь: Митюкова Мать Мама
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно