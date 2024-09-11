Митюков Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митюков Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митюков Прокофий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1837

Дочь: (Митюкова) Аксинья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1840

Дочь: Митюков Петр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1842

Дочь: Митюкова Мать Мама

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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