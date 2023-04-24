Букалова (Бызова) Елисавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букалова (Бызова) Елисавета Алексеевна

Место рождения

Гавриловка, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Бызов Алексей Ферапонтович

Мать: не указана

Гавриловка, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
03.05.1895 ст.

Муж: Букалов Георгий (Егор) Михайлович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 6, 35 об
Рождение ребёнка
16.08.1902 ст.

Дочь: Букалова Анфуса Георгиевна

Отец ребёнка: Букалов Георгий (Егор) Михайлович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 93, 88 об
Рождение ребёнка
12.11.1903 ст.

Сын: Букалов Петр Георгиевич

Отец ребёнка: Букалов Георгий (Егор) Михайлович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп, 4, дело 93, 171 об
Рождение ребёнка
01.10.1906 ст.

Дочь: Букалова Пелагия Георгиевна

Отец ребёнка: Букалов Георгий (Егор) Михайлович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 140, 88 об
Рождение ребёнка
24.12.1908 ст.

Сын: Букалов Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Букалов Георгий (Егор) Михайлович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4 дело 465, 1 об
Смерть
Неизвестно

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