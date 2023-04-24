Букалова (Бызова) Елисавета Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Бызов Алексей Ферапонтович
Мать: не указана
Бракосочетание
03.05.1895 ст.
Фонд Д-60, оп 4, дело 6, 35 об
Рождение ребёнка
16.08.1902 ст.
Дочь: Букалова Анфуса Георгиевна
Отец ребёнка: Букалов Георгий (Егор) Михайлович
Фонд Д-60, оп 4, дело 93, 88 об
Рождение ребёнка
12.11.1903 ст.
Отец ребёнка: Букалов Георгий (Егор) Михайлович
Фонд Д-60, оп, 4, дело 93, 171 об
Рождение ребёнка
01.10.1906 ст.
Дочь: Букалова Пелагия Георгиевна
Отец ребёнка: Букалов Георгий (Егор) Михайлович
Фонд Д-60, оп 4, дело 140, 88 об
Рождение ребёнка
24.12.1908 ст.
Сын: Букалов Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Букалов Георгий (Егор) Михайлович
Фонд Д-60, оп 4 дело 465, 1 об
Смерть
Неизвестно