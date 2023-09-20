Шадрин Андрей Федорович
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти21.07.1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
В переписной книге от 1747 года, он 1737 г.р.
Бракосочетание
Неизвестно
2 брак у Андрея
Рождение ребёнка
20.10.1783
Сын: Шадрин Артемий (Артемон) Андреевич
Мать ребёнка: Шадрина (Меньшенина) Варвара Ильинична
Рождение ребёнка
18.03.1787
Мать ребёнка: Шадрина (Меньшенина) Варвара Ильинична
Смерть
21.07.1799