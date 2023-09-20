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Шадрин Андрей Федорович

Место рождения

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

21.07.1799

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Шадрин Федор Сергеевич

Мать: Шадрина Параскева Терентьевна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
В переписной книге от 1747 года, он 1737 г.р.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадрина (Меньшенина) Варвара Ильинична

2 брак у Андрея
Рождение ребёнка
20.10.1783

Сын: Шадрин Артемий (Артемон) Андреевич

Мать ребёнка: Шадрина (Меньшенина) Варвара Ильинична

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.03.1787

Сын: Шадрин Кирилло Андреевич

Мать ребёнка: Шадрина (Меньшенина) Варвара Ильинична

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
21.07.1799
Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

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