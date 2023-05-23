Терентьева (Кириллова) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1941
Дата смерти25.05.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1941
Рождение ребёнка
12.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терентьев Александр Александрович
Рождение ребёнка
25.12.1970
Сын: Терентьев Игорь Александрович
Отец ребёнка: Терентьев Александр Александрович
Смерть
25.05.1983