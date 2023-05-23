Терентьева (Кириллова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева (Кириллова) Лидия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1941

Дата смерти

25.05.1983

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1970 г.р.

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1941

Отец: Кириллов Василий Андреевич

Мать: Кириллова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
12.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терентьев Александр Александрович

Рождение ребёнка
25.12.1970

Сын: Терентьев Игорь Александрович

Отец ребёнка: Терентьев Александр Александрович

Смерть
25.05.1983
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