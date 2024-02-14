Хасанов Шайдулла Абдуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХасанов Шайдулла Абдуллович

Хасанов Шайдулла Абдуллович

Место рождения

д. Утяково, Гафурийский район, БАССР

Дата рождения

12.06.1928

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасанов Фанир Шайдуллович

Мать ребёнка: Хасанова (Ракаева) Райса Абдрахимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасанов Винер Шайдуллович

Мать ребёнка: Хасанова (Ракаева) Райса Абдрахимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасанов Зиннур Шайдуллович

Мать ребёнка: Хасанова (Ракаева) Райса Абдрахимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасанов Флюр Шайдуллович

Мать ребёнка: Хасанова (Ракаева) Райса Абдрахимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хасанова (Ракаева) Райса Абдрахимовна

Смерть
1999
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.