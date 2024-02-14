Хасанов Шайдулла Абдуллович
Место рожденияд. Утяково, Гафурийский район, БАССР
Дата рождения12.06.1928
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасанов Фанир Шайдуллович
Мать ребёнка: Хасанова (Ракаева) Райса Абдрахимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасанов Винер Шайдуллович
Мать ребёнка: Хасанова (Ракаева) Райса Абдрахимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасанов Зиннур Шайдуллович
Мать ребёнка: Хасанова (Ракаева) Райса Абдрахимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хасанова (Ракаева) Райса Абдрахимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1999
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно