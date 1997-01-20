Шнейдер 58 Арон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти20.01.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Рабинович) Дора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рабинович) Дора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Рабинович) Дора
Смерть
20.01.1997