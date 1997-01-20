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Шнейдер 58 Арон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

20.01.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

NN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Рабинович) Дора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рабинович) Дора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Рабинович) Дора

Смерть
20.01.1997

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