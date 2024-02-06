Мальцов Мартын Васильевич
Место рожденияКурская губ., Тимский уезд, с. Семица, Россия
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1744
Отец: Мальцов Василий Власович
Мать: Пелагея Емельяновна
Курская губ., Тимский уезд, с. Семица, Россия
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Дарья Мартыновна
Мать ребёнка: Варвара Филимоновна
Курская губ., Тимский уезд, с. Семица, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Филимоновна
Смерть
Неизвестно