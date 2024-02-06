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Мальцов Мартын Васильевич

Место рождения

Курская губ., Тимский уезд, с. Семица, Россия

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Мальцов Василий Власович

Мать: Пелагея Емельяновна

Курская губ., Тимский уезд, с. Семица, Россия
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Дарья Мартыновна

Мать ребёнка: Варвара Филимоновна

Курская губ., Тимский уезд, с. Семица, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Филимоновна

Смерть
Неизвестно
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