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Краснянский Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Краснянский Александр Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснянская Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Краснянская (Волкова) Матрёна Кондатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснянская Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Краснянская (Волкова) Матрёна Кондатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснянская Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Краснянская (Волкова) Матрёна Кондатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснянский Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Краснянская (Волкова) Матрёна Кондатьевна

Рождение ребёнка
14.05.1926

Сын: Краснянский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Краснянская (Волкова) Матрёна Кондатьевна

Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область
Смерть
Неизвестно

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