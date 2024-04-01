Краснянский Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Краснянский Александр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснянская Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Краснянская (Волкова) Матрёна Кондатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснянская Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Краснянская (Волкова) Матрёна Кондатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснянская Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Краснянская (Волкова) Матрёна Кондатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснянский Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Краснянская (Волкова) Матрёна Кондатьевна
Рождение ребёнка
14.05.1926
Сын: Краснянский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Краснянская (Волкова) Матрёна Кондатьевна
Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область
Смерть
Неизвестно