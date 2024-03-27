Гиззатуллин Шахит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиззатуллин Шахит

Место рождения

БАССР

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

Около 1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1952 г.р.
Около 1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
1957 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1960 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: не указан

Мать: не указана

БАССР
Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Гиззатуллин Рафкат Шахитович

Мать ребёнка: Гиззатуллина Сагида Хасановна

д.Калдарово, БАССР
Рождение ребёнка
Около 1954

Сын: Гиззатуллин Миннегалий Шахитович

Мать ребёнка: Гиззатуллина Сагида Хасановна

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гиззатуллина Сагида Хасановна

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
1957

Сын: Гиззатуллин Шакур Шахитович

Мать ребёнка: Гиззатуллина Сагида Хасановна

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гиззатуллина Сагида Хасановна

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1960

Дочь: Флюра Шахитовна

Мать ребёнка: Гиззатуллина Сагида Хасановна

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гиззатуллина Сагида Хасановна

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1965

Сын: Гиззатуллин Сабир Шахитович

Мать ребёнка: Гиззатуллина Сагида Хасановна

д.Калдарово Кугарчинский район, БАССР
Смерть
Около 1987
д.Калдарово, Юмагузинский район БАССР
Причина смерти: Болезнь
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