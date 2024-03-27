Гиззатуллин Шахит
Место рожденияБАССР
Дата рожденияОколо 1928
Дата смертиОколо 1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1952
Сын: Гиззатуллин Рафкат Шахитович
Мать ребёнка: Гиззатуллина Сагида Хасановна
д.Калдарово, БАССР
Рождение ребёнка
Около 1954
Сын: Гиззатуллин Миннегалий Шахитович
Мать ребёнка: Гиззатуллина Сагида Хасановна
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1956
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
1957
Сын: Гиззатуллин Шакур Шахитович
Мать ребёнка: Гиззатуллина Сагида Хасановна
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1959
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1960
Дочь: Флюра Шахитовна
Мать ребёнка: Гиззатуллина Сагида Хасановна
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1963
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1965
Сын: Гиззатуллин Сабир Шахитович
Мать ребёнка: Гиззатуллина Сагида Хасановна
д.Калдарово Кугарчинский район, БАССР
Смерть
Около 1987
д.Калдарово, Юмагузинский район БАССР
Причина смерти: Болезнь