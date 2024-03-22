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Локалин Данила Григорьев

Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Локалин Григорий

Мать: не указана

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Матрёна Данилова

Мать ребёнка: Локалина Татьяна Сидорова

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Авдотья Данилова

Мать ребёнка: Локалина Татьяна Сидорова

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Локалин Николай Данилов

Мать ребёнка: Локалина Татьяна Сидорова

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Матрёна Данилова

Мать ребёнка: Локалина Татьяна Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Локалина Татьяна Сидорова

Место жительства
Неизвестно
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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