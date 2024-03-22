Локалин Данила Григорьев
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Локалин Григорий
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Матрёна Данилова
Мать ребёнка: Локалина Татьяна Сидорова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья Данилова
Мать ребёнка: Локалина Татьяна Сидорова
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Локалина Татьяна Сидорова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Матрёна Данилова
Мать ребёнка: Локалина Татьяна Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно