Бобровникова Степанида Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.06.1851 ст.
Дочь: Марфа Сафронова
Отец ребёнка: Бобровников Сафрон Николаев
Рождение ребёнка
1854 ст.
Сын: Бобровников Димитрий Сафронов
Отец ребёнка: Бобровников Сафрон Николаев
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Акулина Сафронова
Отец ребёнка: Бобровников Сафрон Николаев
Рождение ребёнка
1858 ст.
Сын: Бобровников Милентий Сафронов
Отец ребёнка: Бобровников Сафрон Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно