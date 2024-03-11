Бобровникова Степанида Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровникова Степанида Феодорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1851 ст.

Дочь: Марфа Сафронова

Отец ребёнка: Бобровников Сафрон Николаев

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Бобровников Димитрий Сафронов

Отец ребёнка: Бобровников Сафрон Николаев

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Акулина Сафронова

Отец ребёнка: Бобровников Сафрон Николаев

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Бобровников Милентий Сафронов

Отец ребёнка: Бобровников Сафрон Николаев

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобровников Сафрон Николаев

Смерть
Неизвестно
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