Угрюмова Соломония Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угрюмова Соломония Яковлева

Место рождения

Богачевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

1779

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Богачевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Угрюмова Анна Иванова

Отец ребёнка: Угрюмов Иван Амосов

Рождение ребёнка
1754

Сын: Угрюмов Григорий Иванов

Отец ребёнка: Угрюмов Иван Амосов

Рождение ребёнка
1755

Сын: Угрюмов Алексей Иванов

Отец ребёнка: Угрюмов Иван Амосов

Рождение ребёнка
1761

Сын: Угрюмов Павел Иванов

Отец ребёнка: Угрюмов Иван Амосов

Рождение ребёнка
1765

Сын: Угрюмов Максим Иванов

Отец ребёнка: Угрюмов Иван Амосов

Рождение ребёнка
1771

Сын: Угрюмов Иван Иванов

Отец ребёнка: Угрюмов Иван Амосов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угрюмов Иван Амосов

Смерть
1779
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