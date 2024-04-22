Угрюмова Соломония Яковлева
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Угрюмова Анна Иванова
Отец ребёнка: Угрюмов Иван Амосов
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Угрюмов Иван Амосов
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Угрюмов Иван Амосов
Рождение ребёнка
1761
Сын: Угрюмов Павел Иванов
Отец ребёнка: Угрюмов Иван Амосов
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Угрюмов Иван Амосов
Рождение ребёнка
1771
Сын: Угрюмов Иван Иванов
Отец ребёнка: Угрюмов Иван Амосов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Угрюмов Иван Амосов
Смерть
1779