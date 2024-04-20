Котляков Сергей Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1898 ст.
Сын: Котляков Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Котлякова (Гончарова) Ольга Козмина
Рождение ребёнка
25.10.1898 ст.
Дочь: Котлякова Елизавета Сергеева
Мать ребёнка: Котлякова (Гончарова) Ольга Козмина