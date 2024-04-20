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Котляков Сергей Иванов

Место рождения

Константиново, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Константиново, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котлякова (Гончарова) Ольга Козмина

Рождение ребёнка
25.06.1898 ст.

Сын: Котляков Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Котлякова (Гончарова) Ольга Козмина

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
25.10.1898 ст.

Дочь: Котлякова Елизавета Сергеева

Мать ребёнка: Котлякова (Гончарова) Ольга Козмина

Серпухов, Серпухов, Московская область

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