Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Петр (ок. 1725 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник Успенского собора г.Ростова (см. Кремлевские церкви). О жене его данных нет. Дети: Феодора, супруга священника Петра Федосеев... Показать все
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Феодора Петрова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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