Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
1725
Петр (ок. 1725 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник Успенского собора г.Ростова (см. Кремлевские церкви). О жене его данных нет. Дети: Феодора, супруга священника Петра Федосеев... Показать все
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Феодора Петрова
Смерть
Неизвестно