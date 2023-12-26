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Новиков Василий Иустинович

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Место рождения

Александровский уезд Ставропольской губернии

Дата рождения

22.03.1898

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1898

Отец: Новиков Иустин Гаврилович

Мать: не указана

Александровский уезд Ставропольской губернии
Рождение ребёнка
18.05.1921

Сын: Новиков Борис Васильевич

Мать ребёнка: Крупко Лидия Ивановна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
22.11.1922

Сын: Новиков Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Крупко Лидия Ивановна

Дворцовское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупко Лидия Ивановна

Смерть
1928
Дворцовское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
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