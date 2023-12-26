Новиков Василий Иустинович
Место рожденияАлександровский уезд Ставропольской губернии
Дата рождения22.03.1898
Дата смерти1928
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1898
Отец: Новиков Иустин Гаврилович
Александровский уезд Ставропольской губернии
Рождение ребёнка
18.05.1921
Мать ребёнка: Крупко Лидия Ивановна
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
22.11.1922
Мать ребёнка: Крупко Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крупко Лидия Ивановна
Смерть
1928