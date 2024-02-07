Герасимов Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около ?.10.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герасимова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
30.04.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герасимова Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно