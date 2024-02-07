Герасимов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.10.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
30.04.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Наталья Николаевна

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