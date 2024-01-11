Марья/Дарья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Николай Савин
Иванищи, Муромский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1834
Сын: Петр Николаев
Отец ребёнка: Николай Савин
Рождение ребёнка
1843
Сын: Егор Николаев
Отец ребёнка: Николай Савин
Рождение ребёнка
1845
Сын: Роман Николаев
Отец ребёнка: Николай Савин
Смерть
Неизвестно