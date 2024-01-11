Марья/Дарья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья/Дарья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Пичугин Антон Николаев

Отец ребёнка: Николай Савин

Иванищи, Муромский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Петр Николаев

Отец ребёнка: Николай Савин

Рождение ребёнка
1843

Сын: Егор Николаев

Отец ребёнка: Николай Савин

Рождение ребёнка
1845

Сын: Роман Николаев

Отец ребёнка: Николай Савин

Смерть
Неизвестно

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