Верцинская (Дрейер) Юлия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1889
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дрейер Иван Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1882
Рождение ребёнка
1885
Сын: Верцинский Юлий Романович
Отец ребёнка: Верцинский Роман Бонифациевич (Бонифатьевич)
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Около 1889