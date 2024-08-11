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Верцинская (Дрейер) Юлия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1889

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дрейер Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1882

Муж: Верцинский Роман Бонифациевич (Бонифатьевич)

Рождение ребёнка
1885

Сын: Верцинский Юлий Романович

Отец ребёнка: Верцинский Роман Бонифациевич (Бонифатьевич)

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Около 1889

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