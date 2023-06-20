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Коврижных Тимофей Ларионович

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Коврижных Ларион Спиридонович

Мать: Коврижных Пелагея Яковлевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1828

Сын: Коврижных Ион Тимофеевич

Мать ребёнка: Коврижных Марья Ефимовна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Стефанида Тимофеевна

Мать ребёнка: Коврижных Марья Ефимовна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Матрона Тимофеевна

Мать ребёнка: Коврижных Марья Ефимовна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1834

Сын: Коврижных Трофим Тимофеевич

Мать ребёнка: Коврижных Марья Ефимовна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно
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