Бахиз
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Асхабжамал Миннибаева
Отец ребёнка: Миннибай Курамшин
Рождение ребёнка
1861
Сын: Жамалетдин Миннибаев
Отец ребёнка: Миннибай Курамшин
Рождение ребёнка
15.06.1865
Сын: Камалетдин Миннибаев
Отец ребёнка: Миннибай Курамшин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миннибай Курамшин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шакиржан Миннибаев
Отец ребёнка: Миннибай Курамшин
Место жительства
Неизвестно