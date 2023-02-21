Бахиз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахиз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Асхабжамал Миннибаева

Отец ребёнка: Миннибай Курамшин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1861

Сын: Жамалетдин Миннибаев

Отец ребёнка: Миннибай Курамшин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.06.1865

Сын: Камалетдин Миннибаев

Отец ребёнка: Миннибай Курамшин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миннибай Курамшин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шакиржан Миннибаев

Отец ребёнка: Миннибай Курамшин

Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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