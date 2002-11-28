Морозов Геннадий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Геннадий Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1929

Дата смерти

28.11.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1929

Отец: Морозов Кузьма Гурьянович

Мать: Морозова Вера Матвеевна

Рождение ребёнка
05.02.1957

Сын: Морозов Владислав Геннадьевич

Мать ребёнка: Морозова Любовь Зиновьевна

Рождение ребёнка
02.02.1966

Сын: Морозов Игорь Геннадьевич

Мать ребёнка: Морозова Любовь Зиновьевна

Смерть
28.11.2002
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