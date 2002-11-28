Морозов Геннадий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1929
Дата смерти28.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1929
Отец: Морозов Кузьма Гурьянович
Мать: Морозова Вера Матвеевна
Рождение ребёнка
05.02.1957
Сын: Морозов Владислав Геннадьевич
Мать ребёнка: Морозова Любовь Зиновьевна
Рождение ребёнка
02.02.1966
Сын: Морозов Игорь Геннадьевич
Мать ребёнка: Морозова Любовь Зиновьевна
Смерть
28.11.2002