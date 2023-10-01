Воробьева-Постникова Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева-Постникова Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1961

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1961

Отец: Зуев Виктор

Мать: Воробьева Валентина Степановна

Рождение ребёнка
03.01.?

Дочь: Постникова-Ватолина Оксана Александровна

Отец ребёнка: Кожушко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожушко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Постников Геннадий

Рождение ребёнка
19.10.1982

Дочь: Постникова-Мартышева Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Постников Геннадий

Рождение ребёнка
26.05.1992

Дочь: Кожушко-Мартышева Яна Александровна

Отец ребёнка: Кожушко Александр

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