Воробьева-Постникова Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1961
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1961
Отец: Зуев Виктор
Рождение ребёнка
03.01.?
Дочь: Постникова-Ватолина Оксана Александровна
Отец ребёнка: Кожушко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кожушко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Постников Геннадий
Рождение ребёнка
19.10.1982
Дочь: Постникова-Мартышева Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Постников Геннадий
Рождение ребёнка
26.05.1992
Дочь: Кожушко-Мартышева Яна Александровна
Отец ребёнка: Кожушко Александр