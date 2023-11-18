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Абрамов Стефан Филипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Абрамов Филип Васильевич

Мать: Абрамова Марфа Антоновна

Бракосочетание
11.05.1892 ст.

Жена: Абрамова (Ботыгина) Ефросинья Игнатовна

Рождение ребёнка
27.05.1893

Сын: Абрамов Петр Стефанович

Мать ребёнка: Абрамова (Ботыгина) Ефросинья Игнатовна

Рождение ребёнка
25.12.1895

Сын: Абрамов Василий Стефанович

Мать ребёнка: Абрамова (Ботыгина) Ефросинья Игнатовна

Рождение ребёнка
27.05.1898

Дочь: Абрамова Павла Стефановна

Мать ребёнка: Абрамова (Ботыгина) Ефросинья Игнатовна

Смерть
Неизвестно

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