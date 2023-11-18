Абрамов Стефан Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Абрамов Филип Васильевич
Мать: Абрамова Марфа Антоновна
Бракосочетание
11.05.1892 ст.
Рождение ребёнка
27.05.1893
Мать ребёнка: Абрамова (Ботыгина) Ефросинья Игнатовна
Рождение ребёнка
25.12.1895
Сын: Абрамов Василий Стефанович
Мать ребёнка: Абрамова (Ботыгина) Ефросинья Игнатовна
Рождение ребёнка
27.05.1898
Дочь: Абрамова Павла Стефановна
Мать ребёнка: Абрамова (Ботыгина) Ефросинья Игнатовна
Смерть
Неизвестно