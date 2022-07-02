Мешкова (Пилипенко) Татьяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мешкова (Пилипенко) Татьяна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1965

Отец: Пилипенко Константин Валерьевич

Мать: Пилипенко (Григорьева) Вялентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мешкова Ольга

Отец ребёнка: Мешков Вячеслав Петрович

Рождение ребёнка
30.12.1988

Дочь: Земина Валерия Вячеславовна

Отец ребёнка: Мешков Вячеслав Петрович

Рождение ребёнка
28.06.1990

Дочь: Минаева (Мешкова) Валерия Вячеславовна

Отец ребёнка: Мешков Вячеслав Петрович

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