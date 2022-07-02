Мешкова (Пилипенко) Татьяна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1965
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мешкова Ольга
Отец ребёнка: Мешков Вячеслав Петрович
Рождение ребёнка
30.12.1988
Дочь: Земина Валерия Вячеславовна
Отец ребёнка: Мешков Вячеслав Петрович
Рождение ребёнка
28.06.1990
Дочь: Минаева (Мешкова) Валерия Вячеславовна
Отец ребёнка: Мешков Вячеслав Петрович