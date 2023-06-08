Земеров Сергей Равильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1964
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1964
Отец: Галикбаров Равиль Хазиахметович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Роза Салимьяновна
Рождение ребёнка
04.07.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Роза Салимьяновна
Смерть
Неизвестно
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область