Земеров Сергей Равильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земеров Сергей Равильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1964

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1964

Отец: Галикбаров Равиль Хазиахметович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Роза Салимьяновна

Рождение ребёнка
04.07.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Роза Салимьяновна

Смерть
Неизвестно
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

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