Авдеев Иван Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеев Иван Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авдеев Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1829 ст.

Жена: Авдеева Анастасия Семенова

невеста - вторым браком, вдова Протопопова поручитель Козма Авдеев
Рождение ребёнка
27.09.1829 ст.

Дочь: Иустиния Иванова

Мать ребёнка: Авдеева Анастасия Семенова

Малое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
крещение 29.09.1829 г
Смерть
Неизвестно
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