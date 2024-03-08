Авдеев Иван Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Авдеев Сергей
Бракосочетание
07.01.1829 ст.
невеста - вторым браком, вдова Протопопова поручитель Козма Авдеев
Рождение ребёнка
27.09.1829 ст.
Дочь: Иустиния Иванова
Мать ребёнка: Авдеева Анастасия Семенова
Малое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
крещение 29.09.1829 г
Смерть
Неизвестно