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Устинова Варвара Софониевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Софоний

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинов Григорий Иоаннович

Не 1865, не 1866, не 1870
Рождение ребёнка
26.09.1871

Дочь: Созинова (Устинова) Евфросиния Григорьевна

Отец ребёнка: Устинов Григорий Иоаннович

Устиновская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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