Устинова Варвара Софониевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Софоний
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Не 1865, не 1866, не 1870
Рождение ребёнка
26.09.1871
Дочь: Созинова (Устинова) Евфросиния Григорьевна
Отец ребёнка: Устинов Григорий Иоаннович
Устиновская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно