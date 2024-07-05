Дронова (Сачкова) Елена Алексеевна
Место рождениясело Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения13.06.1897
Дата смерти24.06.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1897
село Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 2 лист 6об.-7 по нов.стилю 26.06.1897г
Работа или профессия
Неизвестно
1923- хлебопашество
Крещение
14.06.1897
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО ф.38 оп.3 д.2 метрическая книга села Змеевка 1897г. | Восприемники: села Змеевки кр. Василий Спиридонов Сачков и кр.деревни Андреевки Александра Константиновна Зайцева(Скороходова)
Бракосочетание
05.11.1918
Муж: Дронов Иван Егорович
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО ф.Р-2488 оп.1 д.79 актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома 1918 г. зап.12 лист 2 - об.3 Б.Снежеток
Рождение ребёнка
12.07.1920
Дочь: Бегинина(Дронова) (Дронова) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Дронов Иван Егорович
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
10.02.1923
Дочь: Максимова(Дронова) (Дронова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Дронов Иван Егорович
село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 82 лист 24 2-рым ребенком из 2-х выживших. Заявление сделано отцом И.Дроновым
Рождение ребёнка
08.01.1924
Дочь: (Дронова) Клавдия Иванова
Отец ребёнка: Дронов Иван Егорович
село Змеевка Раненбургского уезда
из родивш. - 3, из ост. - 3 . ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 83 лист 25 Книга регистрации актов о рождении ... Показать все
Рождение ребёнка
06.07.1926
Дочь: Дронова (Дронова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Дронов Иван Егорович
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.07.1929
Дочь: Карнаухова(Дронова) (Дронова) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Дронов Иван Егорович
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.12.1930
Дочь: Бурданова(Дронова) (Дронова) Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Дронов Иван Егорович
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
13.06.1931
Сын: Дронов Александр Иванович
Отец ребёнка: Дронов Иван Егорович
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.06.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дронов Иван Егорович
г.Чаплыгин,Липецкая область
Смерть
24.06.1980
г.Чаплыгин,Липецкая область
Причина смерти: инсульт
Похороны
26.06.1980
кладбище при храме Успения Пресвятой Богородицы г. Чаплыгина