Дронова (Сачкова) Елена Алексеевна 13.06.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова (Сачкова) Елена Алексеевна

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Место рождения

село Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

13.06.1897

Дата смерти

24.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1897

Отец: Сачков Алексей Спиридонович

Мать: Сачкова (Скороходова) Прасковья Константиновна

село Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 2 лист 6об.-7 по нов.стилю 26.06.1897г
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дронов Сын Или Дочь

Отец ребёнка: Дронов Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дронов Сын Или Дочь

Отец ребёнка: Дронов Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дронов Сын Или Дочь

Отец ребёнка: Дронов Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дронов Сын Или Дочь

Отец ребёнка: Дронов Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дронов Сын Или Дочь

Отец ребёнка: Дронов Иван Егорович

Работа или профессия
Неизвестно
1923- хлебопашество
Крещение
14.06.1897
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО ф.38 оп.3 д.2 метрическая книга села Змеевка 1897г. | Восприемники: села Змеевки кр. Василий Спиридонов Сачков и кр.деревни Андреевки Александра Константиновна Зайцева(Скороходова)
Бракосочетание
05.11.1918

Муж: Дронов Иван Егорович

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО ф.Р-2488 оп.1 д.79 актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома 1918 г. зап.12 лист 2 - об.3 Б.Снежеток
Рождение ребёнка
12.07.1920

Дочь: Бегинина(Дронова) (Дронова) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Дронов Иван Егорович

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
10.02.1923

Дочь: Максимова(Дронова) (Дронова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Дронов Иван Егорович

село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 82 лист 24 2-рым ребенком из 2-х выживших. Заявление сделано отцом И.Дроновым
Рождение ребёнка
08.01.1924

Дочь: (Дронова) Клавдия Иванова

Отец ребёнка: Дронов Иван Егорович

село Змеевка Раненбургского уезда
из родивш. - 3, из ост. - 3 . ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 83 лист 25 Книга регистрации актов о рождении ... Показать все
Рождение ребёнка
06.07.1926

Дочь: Дронова (Дронова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Дронов Иван Егорович

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.07.1929

Дочь: Карнаухова(Дронова) (Дронова) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Дронов Иван Егорович

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.12.1930

Дочь: Бурданова(Дронова) (Дронова) Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Дронов Иван Егорович

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
13.06.1931

Сын: Дронов Александр Иванович

Отец ребёнка: Дронов Иван Егорович

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Иван Егорович

г.Чаплыгин,Липецкая область
Смерть
24.06.1980
г.Чаплыгин,Липецкая область
Причина смерти: инсульт
Похороны
26.06.1980
кладбище при храме Успения Пресвятой Богородицы г. Чаплыгина

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