Арчаков Юрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1972
Отец: Арчаков Анатолий
Мать: Арчакова Вера Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Рождение ребёнка
01.08.1977
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
22.08.2007
Дочь: Арчакова Вера
Мать ребёнка: Наталья