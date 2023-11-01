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Арчаков Юрий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1972

Отец: Арчаков Анатолий

Мать: Арчакова Вера Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Рождение ребёнка
01.08.1977

Сын: Арчаков Роман Юрьевич

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
22.08.2007

Дочь: Арчакова Вера

Мать ребёнка: Наталья

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