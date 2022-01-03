Добрынина Ульяна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина Ульяна Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1665 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добрынин Давид Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Добрынин Яков Давыдович

Отец ребёнка: Добрынин Давид Яковлевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Добрынина Марина Давыдовна

Отец ребёнка: Добрынин Давид Яковлевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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