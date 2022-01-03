Добрынина Ульяна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1665
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1702
Отец ребёнка: Добрынин Давид Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: Добрынина Марина Давыдовна
Отец ребёнка: Добрынин Давид Яковлевич
Смерть
Неизвестно