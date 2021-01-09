Фомичев Валерий Иванович
Место рождения
Дата рождения31.03.1941
Дата смерти09.01.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомичев Сергей Валерьевич
Мать ребёнка: Фомичева (Неизв) Любовь Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомичева Ольга Валерьевна
Мать ребёнка: Фомичева (Неизв) Любовь Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Около 1983
Рождение ребёнка
21.03.1983
Сын: Фомичев Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Фомичева (Коровинская) Татьяна Александровна
Бракосочетание
31.12.1987
Смерть
09.01.2021