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Фомичев Валерий Иванович

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Место рождения

Савинская, Дюпихская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

31.03.1941

Дата смерти

09.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1941

Отец: Фомичев Иван Васильевич

Мать: Фомичева (Волкова) Вера Ивановна

Савинская, Дюпихская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомичев Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: Фомичева (Неизв) Любовь Анатольевна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомичева Ольга Валерьевна

Мать ребёнка: Фомичева (Неизв) Любовь Анатольевна

Савинская, Дюпихская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомичева (Неизв) Любовь Анатольевна

Развод
Около 1983

Жена: Фомичева (Неизв) Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
21.03.1983

Сын: Фомичев Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Фомичева (Коровинская) Татьяна Александровна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
31.12.1987

Жена: Фомичева (Коровинская) Татьяна Александровна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Смерть
09.01.2021
Кинешма, Кинешма, Ивановская область

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