Миронова (Малахова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.12.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1915
Малахов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кременсков Александр
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Ронжина (Миронова) Лидия
Отец ребёнка: Миронов Василий
Малахов
Рождение ребёнка
1939
Сын: Миронов Геннадий
Отец ребёнка: Миронов Василий
Малахов
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно