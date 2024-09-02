Миронова (Малахова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронова (Малахова) Мария Васильевна

Миронова (Малахова) Мария Васильевна

avatar

Место рождения

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.12.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1915

Отец: Малахов Василий Гаврилович

Мать: Малахова (Попова) Агафья Степановна

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Малахов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кременсков Александр

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Ронжина (Миронова) Лидия

Отец ребёнка: Миронов Василий

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Малахов
Рождение ребёнка
1939

Сын: Миронов Геннадий

Отец ребёнка: Миронов Василий

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Малахов
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.