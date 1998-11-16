Телегина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1912

Дата смерти

16.11.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телегин Роман Васильевич

Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телегин Роман Васильевич

Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
16.11.1998
Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край

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