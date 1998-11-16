Телегина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1912
Дата смерти16.11.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телегин Роман Васильевич
Рождение ребёнка
30.08.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телегин Роман Васильевич
Смерть
16.11.1998