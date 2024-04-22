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Назинцев Николай Михайлович

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Место рождения

Новосолдатка, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

04.01.1951

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1951

Отец: не указан

Мать: Назинцева Анна Федорова

Новосолдатка, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.07.1970

Дочь: Меркушкина Елена Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1977

Сын: Назинцев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
09.09.2000

Жена: Назинцева Наталья Владимировна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.05.2007

Сын: Назинцев Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Назинцева Наталья Владимировна

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