Назинцев Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.01.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1951
Мать: Назинцева Анна Федорова
Рождение ребёнка
17.07.1970
Дочь: Меркушкина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
10.11.1977
Сын: Назинцев Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
09.09.2000
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.05.2007
Сын: Назинцев Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Назинцева Наталья Владимировна