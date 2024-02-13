Брылёва Екатерина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брылёва Екатерина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1924

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1947

Дочь: Малышева Валентина Степановна

Отец ребёнка: Василевский Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Смирнова Любовь Семёновна

Отец ребёнка: Василевский Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Василевский Пётр Степанович

Отец ребёнка: Василевский Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Василевский Виктор Степанович

Отец ребёнка: Василевский Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
25.06.1958

Дочь: Фомина Елена Степановна

Отец ребёнка: Василевский Степан Тимофеевич

Смерть
1991
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