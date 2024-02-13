Брылёва Екатерина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1924
Дата смерти1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1947
Дочь: Малышева Валентина Степановна
Отец ребёнка: Василевский Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Смирнова Любовь Семёновна
Отец ребёнка: Василевский Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1949
Сын: Василевский Пётр Степанович
Отец ребёнка: Василевский Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1952
Сын: Василевский Виктор Степанович
Отец ребёнка: Василевский Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.06.1958
Дочь: Фомина Елена Степановна
Отец ребёнка: Василевский Степан Тимофеевич
Смерть
1991