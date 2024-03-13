Попушков Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1985
Дочь: Малютина (Попушкова) Юлия Александровна
Мать ребёнка: Старикович (Старикович) Алла Ивановна
Рождение ребёнка
28.04.1988
Сын: Попушков Виталий Александрович
Мать ребёнка: Старикович (Старикович) Алла Ивановна