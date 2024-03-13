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Попушков Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старикович (Старикович) Алла Ивановна

Рождение ребёнка
13.11.1985

Дочь: Малютина (Попушкова) Юлия Александровна

Мать ребёнка: Старикович (Старикович) Алла Ивановна

Рождение ребёнка
28.04.1988

Сын: Попушков Виталий Александрович

Мать ребёнка: Старикович (Старикович) Алла Ивановна

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